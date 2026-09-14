Encuentran un explosivo en la avenida Velasco Ibarra en Quito
Según informó Washington Martínez, director de la AMT, la vía permanecerá cerrada hasta que se reliace una detonación controlada. Estas son las rutas alternas.
Encuentran un explosivo a un costado de la avenida Velasco Ibarra, en Quito, este 14 de septiembre.
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Actualizada:
14 sep 2026 - 17:06
El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez, informó sobre la localización de un mortero (explosivo) en la avenida Velasco Ibarra, durante labores de inspección de la Policía Nacional.
Tras concluir trabajos de poda de árboles luego de los incendios registrados este domingo, las unidades técnicas policiales identificaron el artefacto explosivo.
por lo que se activaron los protocolos de seguridad junto a las Fuerzas Armadas .
Las autoridades anunciaron que la Policía Nacional ejecutará una exploración y detonación controlada del objeto para garantizar la seguridad de los moradores y transeúntes del sector.
Rutas alternas
Para aliviar la movilidad, la AMT desplegó agentes de tránsito e implementó desvíos vehiculares.
La AMT habilitará la avenida Gran Colombia para que quienes vienen desde La Patria puedan avanzar hacia la Asamblea y luego a la avenida Pichincha.
En la avenida Pichincha también compartiremos el carril exclusivo hacia el sector del Playón de la Marin.
Asimismo, la AMT informó que se habilitó dos carriles en sentido norte-sur, de la avenida Velasco Ibarra.
"Pido a la ciudadanía comprensión; este tema es por seguridad para tranquilidad de todos los vecinos. Estaremos con agentes de tránsito en estos puntos mencionados y los mantendremos informados".Washington Martínez, director de la AMT.
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