Encuentran un explosivo en la avenida Velasco Ibarra en Quito

Encuentran un explosivo a un costado de la avenida Velasco Ibarra, en Quito, este 14 de septiembre.

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez, informó sobre la localización de un mortero (explosivo) en la avenida Velasco Ibarra, durante labores de inspección de la Policía Nacional.

Tras concluir trabajos de poda de árboles luego de los incendios registrados este domingo, las unidades técnicas policiales identificaron el artefacto explosivo.

por lo que se activaron los protocolos de seguridad junto a las Fuerzas Armadas .

Las autoridades anunciaron que la Policía Nacional ejecutará una exploración y detonación controlada del objeto para garantizar la seguridad de los moradores y transeúntes del sector.

Rutas alternas

Para aliviar la movilidad, la AMT desplegó agentes de tránsito e implementó desvíos vehiculares.

La AMT habilitará la avenida Gran Colombia para que quienes vienen desde La Patria puedan avanzar hacia la Asamblea y luego a la avenida Pichincha.

En la avenida Pichincha también compartiremos el carril exclusivo hacia el sector del Playón de la Marin.

Asimismo, la AMT informó que se habilitó dos carriles en sentido norte-sur, de la avenida Velasco Ibarra.