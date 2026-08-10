Gobierno de Colombia instala Puesto de Mando Unificado para atender emergencia por terremoto

El terremoto que se registró en Colombia la mañana de este lunes dejó daños Materiales en Cali.

Un fuerte terremoto sacudió este lunes 10 de agosto de 2026 a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo aún no especificado de heridos y edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste). No se emitió alerta de tsunami.

Tras la emergencia, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció y aseguró que se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y los damnificados.

A través de un pronunciamiento, el mandatario señaló que solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes de la población.

La información permitirá establecer las prioridades para la atención de los damnificados y coordinar la respuesta de las instituciones que participan en la emergencia.

Presidente viajará a Pereira

El mandatario también anunció que estará personalmente en Pereira, una de las zonas más afectadas por el sismo, desde donde acompañará a las personas afectadas y verificará la respuesta del Gobierno frente a la emergencia.

De La Espriella anunció que canceló toda su agenda pública para viajar a Pereira y verificar personalmente el trabajo en territorio. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, señaló.

El Gobierno aseguró que mantiene activada la respuesta institucional y transmitió un mensaje a las personas afectadas: “No están solos. El Estado está presente y actuando”.

Las autoridades trabajan en la evaluación de los daños y en la identificación de las necesidades más urgentes en la zona afectada.