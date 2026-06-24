Terremoto sacude a Venezuela etse miércoles 24 de junio

Venezuela fue sacudida por un fuerte terremoto este miércoles 24 de junio de 2026.

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles 24 de junio de 2026 a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USG), causando escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 17:04.

Su profundidad fue de 10 kms y se sintió también en Colombia.

Videos difundidos en redes sociales muestran el caos en las calles de Caracas mientras cientos de personas evacuaron edificios y viviendas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños en edificios cuyas estructuras colapsaron parcialmente.

El aeropuerto de Caracas fue evacuado y el personal mostró los daños en medio de una gran nube de polvo por el colapso de las estructuras.

Venezuela no es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, pero se encuentra justo en el límite donde chocan la placa del Caribe y la placa Sudamericana.