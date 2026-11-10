Valtteri Bottas disfruta de Quito: visitó el Teleférico y probó café ecuatoriano

El piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas visitó el Teleférico de Quito junto a su novia, Tiffany Cromwell, durante su estadía en Ecuador.

El piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas sorprendió con imágenes de su visita a Quito, donde aprovechó su estadía para conocer algunos atractivos turísticos y degustar productos ecuatorianos.

El finlandés, integrante de la escudería Cadillac, estuvo acompañado de su novia, la ciclista australiana Tiffany Cromwell. A través de Instagram mostró fotografías y videos de su recorrido por la capital.

Este martes 10 de noviembre de 2026, Bottas compartió un resumen de su visita con el mensaje "24 horas en Quito".

Del Teleférico a un café de Nanegal

Una de las principales paradas del piloto fue el Teleférico de Quito, donde realizó una caminata junto a Cromwell y disfrutó de una vista panorámica de la ciudad.

Bottas también fotografió el conocido columpio de la zona, uno de los atractivos que permite observar la capital desde las alturas.

El piloto Valtteri Bottas visitó el Teleférico de Quito junto a su novia. Instagram Valtteri Bottas.

Bottas también disfrutó de la gastronomía ecuatoriana

El recorrido incluyó una cena en el restaurante Quitu, ubicado en Casa Artes, en el sector de Bellavista.

El establecimiento se especializa en una propuesta gastronómica basada en ingredientes ecuatorianos, con énfasis en el trabajo de productores locales y el aprovechamiento de los alimentos.