Trump confirma al director de inteligencia nacional como nuevo zar de la IA

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en el Comité de Inteligencia del Senado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró formalmente este domingo 4 de octubre de 2026 al jefe de inteligencia nacional, Jay Clayton, como líder de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial.

La decisión se toma en medio de advertencias de investigadores sobre los posibles peligros de esta tecnología.

La Fuerza de Súper Inteligencia, dirigida por Clayton, tiene "la misión de coordinar el esfuerzo del gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando al mundo en Súper Inteligencia, que muchos dicen es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social.