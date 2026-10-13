Universidad en EE.UU. suspende fiestas de fraternidades tras presunta violación grupal

Manifestantes del movimiento feminista Women's March marchan cerca de la Casa Blanca en protesta a una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en la Universidad de Cornell.

La Universidad de Cornell, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Estados Unidos, suspendió este martes 13 de octubre de 2026 las fiestas en todas las fraternidades estudiantiles hasta mediados del año próximo, tras la indignación generada por una presunta violación grupal en uno de estos clubes masculinos.

La universidad, ubicada en el estado de Nueva York, tomó esta medida mientras revisa el manejo de un caso denunciado en 2024, que desató críticas por la supuesta indulgencia contra los estudiantes involucrados.

"Todas las fiestas y eventos sociales en las casas del Consejo Interfraternidades (IFC) en Cornell quedarán suspendidos durante el resto del año académico 2026-2027", indicó el rector de Cornell, Michael Kotlikoff, en un comunicado.

Según dijo, la decisión busca dar tiempo para una revisión exhaustiva de la vida en las fraternidades estudiantiles y evaluar si estas organizaciones pueden continuar de forma segura y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.

Una demanda civil presentada en septiembre sostiene que una estudiante fue presionada para consumir ketamina, agredida sexualmente y violada por siete integrantes de la fraternidad masculina Chi Phi.

Chi Phi es una de las asociaciones estudiantiles privadas con nombres de letras del alfabeto griego tradicional en la vida social de las universidades de Estados Unidos.

Tras la denuncia inicial, presentada en 2024, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes acusados. Dos de ellos fueron luego expulsados.

Sin embargo, los críticos de la respuesta institucional consideran que las sanciones fueron demasiado leves. Esa controversia llevó a la universidad a encargar una revisión independiente de la gestión del caso.

"Está claro que no podemos esperar estos resultados para tomar medidas", afirmó Kotlikoff en un mensaje dirigido a la comunidad universitaria.

Añadió que la suspensión rige de inmediato y advirtió que habrá "tolerancia cero" ante un incumplimiento.

"Cualquier fraternidad estudiantil que organice una fiesta o evento social en su casa recibirá una suspensión inmediata", señaló.

El caso también provocó fuertes cuestionamientos a Cornell y a los fiscales de Nueva York, que en ese momento no presentaron cargos penales contra los presuntos agresores.

Desde entonces, las autoridades reabrieron la investigación y evaluaron posibles acciones judiciales contra los sospechosos.