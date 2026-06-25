USGS proyecta entre 10 000 y 100 000 muertos por terremotos en Venezuela

Decenas de personas son atendidas en un hospital en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una proyección sobre las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026.

A través de su sistema automático de evaluación PAGER, el organismo estima que el número de fallecidos podría ubicarse entre 10 000 y 100 000 personas.

La estimación surge tras los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con 39 segundos de diferencia en territorio venezolano.

Según la cifra oficial, que dieron las autoridades venezolanas este jueves 25 de junio de 2026, hay 188 muertos y más de 1 500 heridos.

Según el informe de USGS, la estimación de fallecidos no corresponde a un conteo oficial, sino a una proyección elaborada con base en variables como la intensidad de los terremotos, la densidad poblacional de las zonas afectadas y las características de las edificaciones.

El organismo estadounidense señaló que gran parte de la población de la región afectada habita en estructuras con una alta vulnerabilidad frente a terremotos.

«En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe», señaló USGS.

A gritos, los venezolanos buscan a sus seres queridos

"Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional», añade su informe sobre la emergencia", añadió el organismo.

Impacto económico

Además del impacto humano, el organismo calcula que las pérdidas económicas derivadas de los terremotos podrían representar entre el 1% y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.