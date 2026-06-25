USGS proyecta entre 10 000 y 100 000 muertos por terremotos en Venezuela
El Servicio Geológico de Estados Unidos activó una alerta roja tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles 24 de junio.
Decenas de personas son atendidas en un hospital en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026.
REUTERS
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Actualizado:
25 jun 2026 - 13:21
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una proyección sobre las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026.
A través de su sistema automático de evaluación PAGER, el organismo estima que el número de fallecidos podría ubicarse entre 10 000 y 100 000 personas.
La estimación surge tras los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados con 39 segundos de diferencia en territorio venezolano.
Según la cifra oficial, que dieron las autoridades venezolanas este jueves 25 de junio de 2026, hay 188 muertos y más de 1 500 heridos.
Según el informe de USGS, la estimación de fallecidos no corresponde a un conteo oficial, sino a una proyección elaborada con base en variables como la intensidad de los terremotos, la densidad poblacional de las zonas afectadas y las características de las edificaciones.
El organismo estadounidense señaló que gran parte de la población de la región afectada habita en estructuras con una alta vulnerabilidad frente a terremotos.
«En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe», señaló USGS.
"Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional», añade su informe sobre la emergencia", añadió el organismo.
Impacto económico
Además del impacto humano, el organismo calcula que las pérdidas económicas derivadas de los terremotos podrían representar entre el 1% y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.
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