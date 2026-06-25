Terremoto en Venezuela: abren puntos de acopio de donaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca
La comunidad venezolana en Ecuador habilitó puntos de donación de insumos en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Servicios de emergencia realizan labores de rescate en en uno de los edificios colapsados en Venezuela.
REUTERS
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Actualizado:
25 jun 2026 - 13:00
Los terremotos de 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela la tarde del miércoles 25 de junio de 2026, dejan más de 160 muertos y casi un millar de heridos, e intensos trabajos de rescate.
Debido a los daños ocasionados, organizaciones sociales y entidades de apoyo humanitario anunciaron la apertura de centros de acopio en Quito, Guayaquil y Cuenca para recolectar ayuda destinada a las familias damnificadas por el sismo.
Los puntos de recepción recibirán distintos insumos que serán canalizados hacia las zonas afectadas.
- Alimentos no perecibles
- Agua embotellada
- Kits de higiene
- Medicamentos básicos
- Ropa en buen estado
- Mantas y otros insumos de primera necesidad
La iniciativa surge mientras continúan las labores de evaluación de daños y asistencia humanitaria en distintas localidades venezolanas tras el movimiento telúrico ocurrido este miércoles 24 de junio de 2026.
Dónde se puede entregar las donaciones
La comunidad venezolana en Quito, Guayaquil y Cuenca abrió puntos de acopio de donaciones en los siguientes destinos:
Quito
- Av. Naciones Unidas y Av. 10 de Agosto. Punto de referencia: 'Cachapas El Félix'.
- Edificio Gaudí, en la calle Checoslovaquia. Preguntar por Luis Magallanes.
Guayaquil
- Av. Víctor Emilio Estrada y Jiguas. Punto de referencia: 'Chamos Burger'.
Cuenca
- Av. 12 de Octubre y calle Emilio Carrere. Punto de referencia: Edificio Portal del Sol. Sector Yanuncay.
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