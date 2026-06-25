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Sociedad

Terremoto en Venezuela: abren puntos de acopio de donaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca

La comunidad venezolana en Ecuador habilitó puntos de donación de insumos en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Servicios de emergencia realizan labores de rescate en en uno de los edificios colapsados en Venezuela.

REUTERS

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

25 jun 2026 - 13:00

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Los terremotos de 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela la tarde del miércoles 25 de junio de 2026, dejan más de 160 muertos y casi un millar de heridos, e intensos trabajos de rescate. 

Debido a los daños ocasionados, organizaciones sociales y entidades de apoyo humanitario anunciaron la apertura de centros de acopio en Quito, Guayaquil y Cuenca para recolectar ayuda destinada a las familias damnificadas por el sismo.

Los puntos de recepción recibirán distintos insumos que serán canalizados hacia las zonas afectadas.

  • Alimentos no perecibles
  • Agua embotellada
  • Kits de higiene
  • Medicamentos básicos
  • Ropa en buen estado
  • Mantas y otros insumos de primera necesidad

La iniciativa surge mientras continúan las labores de evaluación de daños y asistencia humanitaria en distintas localidades venezolanas tras el movimiento telúrico ocurrido este miércoles 24 de junio de 2026.

Dónde se puede entregar las donaciones

La comunidad venezolana en Quito, Guayaquil y Cuenca abrió puntos de acopio de donaciones en los siguientes destinos: 

  1. Quito

    • Av. Naciones Unidas y Av. 10 de Agosto. Punto de referencia: 'Cachapas El Félix'.
    • Edificio Gaudí, en la calle Checoslovaquia. Preguntar por Luis Magallanes. 

  2. Guayaquil

    • Av. Víctor Emilio Estrada y Jiguas. Punto de referencia: 'Chamos Burger'.

  3. Cuenca

    • Av. 12 de Octubre y calle Emilio Carrere. Punto de referencia: Edificio Portal del Sol. Sector Yanuncay.

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