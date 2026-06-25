Terremoto en Venezuela: abren puntos de acopio de donaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca

Servicios de emergencia realizan labores de rescate en en uno de los edificios colapsados en Venezuela.

Los terremotos de 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela la tarde del miércoles 25 de junio de 2026, dejan más de 160 muertos y casi un millar de heridos, e intensos trabajos de rescate.

Debido a los daños ocasionados, organizaciones sociales y entidades de apoyo humanitario anunciaron la apertura de centros de acopio en Quito, Guayaquil y Cuenca para recolectar ayuda destinada a las familias damnificadas por el sismo.

Los puntos de recepción recibirán distintos insumos que serán canalizados hacia las zonas afectadas.

Alimentos no perecibles

Agua embotellada

Kits de higiene

Medicamentos básicos

Ropa en buen estado

Mantas y otros insumos de primera necesidad

La iniciativa surge mientras continúan las labores de evaluación de daños y asistencia humanitaria en distintas localidades venezolanas tras el movimiento telúrico ocurrido este miércoles 24 de junio de 2026.

Dónde se puede entregar las donaciones

La comunidad venezolana en Quito, Guayaquil y Cuenca abrió puntos de acopio de donaciones en los siguientes destinos: