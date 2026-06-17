Noboa: 'Me gustaría restablecer relaciones con el Gobierno mexicano'

El presidente Daniel Noboa expresó su disposición de restablecer las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, interrumpidas desde abril de 2024 tras el operativo policial realizado en la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

“Personalmente me gustaría restablecer relaciones con el Gobierno mexicano”, señaló Noboa tras más de dos años de ruptura diplomática.

Durante una entrevista concedida para Azteca Noticias y difundida este miércoles 17 de junio de 2026, el Presidente destacó la importancia de la relación económica entre ambas naciones.

Daniel Noboa se reunió con el Secretario de Defensa de EE.UU.

"Tenemos muchas empresas mexicanas que también invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos una pelea o relaciones diplomáticas suspendidas en este momento, Está más en la cancha del gobierno mexicano que en el nuestro”, indicó el Mandatario.

Sobre lo ocurrido con Glas en la Embajada de México en Quito, Noboa insistió en que Ecuador no puede aceptar que las sedes diplomáticas se conviertan en espacios de protección para personas condenadas por la justicia.

Noboa anuncia que bajará el precio de la cerveza durante el Mundial

"Siempre hubo una buena relación entre Ecuador y México, personalmente no tengo nada en contra de México. Lo que los ecuatorianos y este Gobierno no podía tolerar es que ciertas embajadas se vuelvan refugio de criminales, de personas con sentencias ejecutoriadas", indicó

La ruptura entre ambos países se produjo el 5 de abril de 2024, cuando México decidió suspender relaciones diplomáticas con Ecuador después de que fuerzas policiales ecuatorianas ingresaran a la Embajada de México en Quito para detener a Glas.

El Gobierno mexicano calificó el hecho como una violación de su soberanía y del derecho internacional, lo que desencadenó una de las mayores crisis diplomáticas recientes entre las dos naciones.