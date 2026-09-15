Habla víctima de escopolamina en Quito: denuncia robo de USD 10 000 en bienes y sus tarjetas

Un ciudadano que denunció haber sido drogado en su casa tras salir de un bar, señaló que sustrajeron dineero de sus tarejtas y sus cuentas.

Un ciudadano denunció haber sido víctima de escopolaminación en el norte de Quito tras ser abordado por dos mujeres con las que contactó por motivos laborales.

El afectado, Carlos (nombre protegido), relató a Teleamazonas.com que se reunió con las sospechosas para tratar sobre la gestión de marketing de un negocio.

Tras consumir una bebida, perdió el conocimiento y fue trasladado hacia su departamento en un conjunto privado.

Las implicadas vulneraron los filtros de seguridad de la urbanización autorizando el ingreso desde el propio celular de la víctima.

Una vez dentro del inmueble, las mujeres sustrajeron equipos electrónicos, laptops, joyas, relojes y teléfonos, con un perjuicio superior a los USD 10 000 en bienes.

Modus operandi e intentos de estafa

Para evitar ser identificados, las sospechosas robaron el módem del sistema de videovigilancia que almacenaba las grabaciones del departamento.

Posteriormente, las mujeres y sus presuntos cómplices ejecutaron consumos y avances con las tarjetas de la víctima:

USD 2 000 gastados en una tienda de artículos deportivos.

gastados en una tienda de artículos deportivos. USD 2 000 en la compra de un vehículo de repuesto (parabrisas).

en la compra de un vehículo de repuesto (parabrisas). USD 5 000 sustraídos directamente de sus cuentas bancarias.

Además de intentos fallidos por más de USD 20 000 en transacciones rechazadas en un local comercial y cajeros automáticos.

Mujeres lograron sustraerse dinero de tarjetas y cuentas bancarias de Carlos tras drogarlo en el norte de Quito. Pexels

Investigaciones en curso

La víctima reaccionó horas después, acudió a la garita de seguridad y fue trasladada de emergencia a una casa de salud.

La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía General del Estado, mientras los agentes rastrean el vehículo que retiró a las sospechosas del lugar y la identidad de los involucrados en las transferencias bancarias.