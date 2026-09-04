Detienen a alias 'Lobo Mayor': extorsionaba a un odontólogo en Quito desde la cárcel de Tulcán

La Policía Nacional detuvo a una persona privada de la libertad y a una mujer acusado de extorsionar a un odntólogo en Quito desde el 16 de agosto.

Un operativo de la Unase permitió la captura de dos presuntos extorsionadores que exigían USD 1 500 a un odontólogo en Quito para no atentar contra su vida y la de su familia.

Las investigaciones del Operativo Libertad 991 revelaron que las amenazas comenzaron el 16 de agosto de 2026 mediante mensajes de WhatsApp.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, los sospechosos enviaban fotografías, videos e información del negocio de la víctima para amedrentarla.

Detrás de las extorsiones figuraba un privado de la libertad que se atribuía el alias de Paul, el 'Lobo Mayor'.

La Policía calculaba que los mensajes provenían de un privado de la libertad recluido en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Tulcán.

La operación policial se ejecutó el 2 de septiembre de forma simultánea en la provincia de Imbabura y en el centro carcelario de Tulcán.

La víctima ya había realizado varios pagos previos antes de recibir la asesoría de los agentes especializados.

Detenidos y las evidencias

Durante la intervención, la Policía Nacional aprehendió a dos ciudadanos ecuatorianos involucrados en el delito:

Daniel Esteban C. , de 39 años, recluido en el CRS Tulcán y quien registra antecedentes por homicidio en 2021.

, de 39 años, Cristina Alexandra C. , de 35 años, capturada en Imbabura y sin antecedentes penales.

En el operativo se levantaron como indicios de cuatro teléfonos celulares y un comprobante de depósito bancario.

Ambos implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de calificación de flagrancia.