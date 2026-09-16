Funcionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas son llamados a juicio por peculado

Un juez llamó a juicio a 25 personas, entre ellos funcionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, por su presunta participación en el delito de peculado.

Fiscalía inició la investigación de este caso en marzo de 2022, tras recibir una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación de una obra de aproximadamente 12 millones de dólares, destinada a la construcción y ampliación de muelles de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

Según la investigación, algunos funcionarios de la entidad habrían favorecido a una empresa extranjera que obtuvo el contrato pese a que, al momento de la adjudicación y suscripción, no tenía registrado su domicilio fiscal en Ecuador ni contaba con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Fiscalía sostuvo que la Comisión Técnica encargada de calificar las ofertas y otros funcionarios procesados habría declarado ganadora a una empresa que no tenía domicilio fiscal en Ecuador.

Entre los llamados a juicio constan personas que habrían fungido como exgerentes de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y funcionarios que intervinieron en las fases precontractual, contractual y de ejecución.

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El Fiscal del caso señaló que "los procesados serían parte de una red de corrupción que habría intervenido en la contratación, ocasionando un perjuicio al Estado".

De las 25 personas procesadas, 22 cumplen medidas alternativas, entre ellas, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Las otras tres tienen orden de prisión preventiva; sin embargo, la fase de juzgamiento de estos tres imputados está suspendida debido a que permanecen prófugos de la justicia.

El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.