Aquiles Alvarez y su hermano aparecen rapados en audiencia del caso Goleada

Aquíles Alvarez y sus hermanos durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos participaron de forma telemática en la audiencia de apelación a la prisión preventiva en el caso Goleada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

La diligencia se instaló este viernes 13 de marzo de 2026. Ante las cámaras de video apareció Alvarez y su hermano con la cabeza rapada y vestido con una camisa anaranjada.

Antes de que iniciara la diligencia, Álvarez solicitó unos minutos para reunirse con su defensa, Ramiro García. El objetivo de la audiencia es que se levante la orden de prisión preventiva y se le otorgue medidas alternativas.

Dictan segunda orden de prisión contra Alvarez en el caso Triple A

Esta diligencia estaba inicialmente convocada para la mañana del lunes 2 de marzo de 2026. Sin embargo fue declarada fallida ya que Fiscalía no se presentó.

El Tribunal ordenó oficiar a la Judicatura para que se investigue la actuación del fiscal Dennys Villavicencio.

En la misma diligencia estaba previsto tratar los pedidos de libertad de los hermanos de Alvarez, Antonio y Xavier, también detenidos en el mismo operativo.

Por el caso Goleada fueron detenidas 11 personas. Todos son investigados por presunta delincuencia organizada. A cinco se les ordenó prisión preventiva y a otras seis recibieron medidas alternativas, decisión que Fiscalía apeló.