Leslie Loja lleva seis días desaparecida en Quito

Familiares buscan a Leslie Loja, quien desapareció en Quito el 29 de julio de 2026.

Leslie Mylie Loja Siranaula, de 16 años, está desaparecida desde el pasado miércoles 29 de julio de 2026. De acuerdo con la información oficial fue vista por última vez en el sector La Libertad, en Quito.

Su madre, Carolina Loja, dio a conocer a Teleamazonas.com que lo último que supo de su hija es que no se llevó su teléfono celular. Asimismo, señaló que vestía una chompa blanca, jean gris y zapatos deportivos de color negro.

El pasado 29 de julio, según sus familiares, salió de su casa a las 14:00, y luego ya no regresó. “Yo estaba en el trabajo por eso no la pude ver”, agregó.

Leslie Loja desapreció el pasado 29 de julio de 2026 en La Libertad, en Quito. Afiche de búsqueda}

Incluso, su madre trató de averiguar a sus amigos y a su enamorado si es que tenían alguna información de su paradero; sin embargo, ellos tampoco tienen conocimiento del lugar en que podría encontrarse.

Así puede ayudar en la búsqueda

Este lunes 3 de agosto de 2026 se cumplen seis días de su desaparición. Leslie Loja fue escogida el año pasado como mejor “Quiteña Bonita” del barrio Los Dos Puentes, en el centro de la capital. Su desaparición se suma a la cifra de personas desaparecidas que en 2026 ya suman 700.

De acuerdo con la página del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, Leslie nació el 8 de mayo de 2010. Es de contextura delgada, sus ojos son color café, el cabello es de color negro.

Si tiene cualquier información puede comunicarte con las autoridades al 1800 DELITO (33 54 86). Recuerda que Leslie tiene una familia que aún la espera en casa.