Consumo con tarjetas de crédito crece en Ecuador: compras para alimentos impulsan el gasto

El consumo con tarjetas de crédito se incrementó en el último semestre.

El uso de las tarjetas de crédito continúa expandiéndose en Ecuador. Entre enero y abril de 2026, las compras realizadas con este medio de pago sumaron USD 5.454 millones, lo que representa un crecimiento del 11 % frente al mismo periodo de 2025, según el último informe de la Superintendencia de Bancos.

El incremento también se refleja en el número de tarjetas habilitadas. Hasta abril de 2026, se registraron alrededor de 3,4 millones de tarjetas de crédito activas en el país, mientras que el valor promedio por transacción se ubica en aproximadamente USD 66.

Los datos muestran un cambio en el comportamiento de los consumidores. Si años atrás las tarjetas se utilizaban principalmente para adquirir electrodomésticos, tecnología o financiar viajes, hoy tienen una mayor presencia en compras de uso frecuente.

Entre los principales destinos del gasto aparecen los supermercados, restaurantes, servicios de salud, educación, vestimenta y vehículos, sectores que concentran una parte importante de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito.

Otro de los indicadores relevantes es que más del 90 % del dinero movilizado mediante tarjetas corresponde a operaciones financiadas a crédito, lo que evidencia que este mecanismo de pago mantiene un papel predominante frente a las compras de contado.

El monto promedio de las compras disminuye

Las estadísticas también muestran una reducción en el valor promedio de cada transacción. En enero de 2025, los tarjetahabientes realizaron consumos por USD 1.197 millones, distribuidos en 18,5 millones de operaciones, lo que dejó un gasto promedio de USD 64 por compra.

Un año antes, en enero de 2024, el consumo total fue de USD 1.171 millones, mediante 17 millones de transacciones, con un promedio de USD 69 por operación.

La tendencia ya era visible en 2023, cuando el consumo promedio por transacción alcanzaba USD 71, lo que evidencia una disminución gradual del monto individual de las compras mientras aumenta el número de operaciones.

Las tarjetas ganan espacio en el consumo diario

El crecimiento del uso de tarjetas de crédito coincide con una mayor utilización para cubrir gastos habituales del hogar. Los registros muestran que este medio de pago tiene una presencia cada vez más importante en categorías relacionadas con alimentación, atención médica, educación y otros consumos recurrentes.

El incremento de las transacciones y la expansión del crédito de consumo consolidan a las tarjetas como uno de los principales instrumentos de financiamiento para las familias ecuatorianas.

De mantenerse esta tendencia, la evolución de indicadores como el volumen de compras, el número de operaciones y la morosidad será determinante para medir el impacto que tiene el crédito de consumo sobre la economía de los hogares y el sistema financiero del país.