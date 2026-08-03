Dos fallecidos por diarrea explosiva causado por lechugas contaminadas con ciclosporiasis

Las lechugas contaminadas con ciclosporiasis son la principal fuente de contagio que se ha investigado en EE.UU. debido al brote de diarrea explosiva en el país

Dos personas murieron por causa de la ciclosporiasis en Michigan, según informó este lunes 3 de agosto de 2026 el departamento de salud del Estado, lo que supone las primeras víctimas mortales en uno de los mayores brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en la historia reciente de Estados Unidos.

¿Cuáles son sus síntomas?

Diarrea acuosa, puede ser prolongada o aparecer y desaparecer

Cólicos o dolor abdominal

Pérdida de apetito

Náuseas o vómitos

Distensión abdominal

Fatiga o debilidad intensa

Pérdida de peso

Fiebre baja (en algunas personas)

Los síntomas pueden aparecer entre dos a 14 días después de ingerir alimentos o agua contaminada.

¿Cómo puedes prevenir el contagio?

Lávate las manos antes de preparar alimentos.

Lava muy bien las frutas y verduras con agua antes de consumirlas.

Evita consumir alimentos crudos o poco lavados en lugares donde las condiciones sanitarias sean inciertas.

El brote que bajas en la venta de lechuga

Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha vinculado el brote con la lechuga, los contagios siguen aumentando mientras la agencia investiga otras posibles fuentes. El brote también ha afectado la confianza del consumidor, lo que ha contribuido a la disminución de las ventas de lechuga.

Tras el brote de la enfermedad, los organismos sanitarios iniciaron una investigación sobre la cadena de comida rápida Taco Bell por su supuesta relación con la ciclosporosis, registrado en al menos nueve Estados del país.