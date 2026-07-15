Suspenden audiencia de caso Goleada por pedido de Aquiles Alvarez

La defensa del alcalde Aquiles Alvarez pidió suspender la sudiencia de formulación de cargos por caso Goleada.

La audiencia preparatoria de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, prevista para el jueves 16 de julio de 2026, fue suspendida.

El juez Jairo García suspendió la diligencia del caso Goleada en la que se acusa a Alvarez y otras 24 personas por el delito de lavado de activos.

García acogió el pedido de diferimiento de la defensa de Alvarez y otros procesados como el asambleísta Raúl Chávez.

Este miércoles 15 de julio el juez anunció la nueva fecha para la audiencia en la semana del lunes 3 al viernes 7 de agosto, desde las 08:30.

Antes de la audiencia Alvarez recusó al juez, el 10 de julio, por presunta falta de imparcialidad en el caso.

La defensa del alcalde guayaquileño señala a García por haber intervenido previamente como juez de garantías penales en el caso Triple A.

Además, el mismo alcalde ha señalado que existe una enemistad manifiesta entre el magistrado y él.

Alvarez y sus hermanos además apelaron la prisión preventiva que se les ordenó como medida cautelar el 6 de julio por el mismo caso.

“Se concede el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los ciudadanos Aquiles, Xavier y Antonio Álvarez Henriques, disponiéndose la inmediata remisión del expediente a la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia competente, a fin de que conozca y resuelva la impugnación conforme a derecho”, dijo García.