Suspenden audiencia de los detenidos en Otavalo por el paro y se reinstalará el miércoles

Audiencia de apelación en el caso de los detenidos en Inbabura acusados de terrorismo en el paro nacional.

La audiencia de apelación a la prisión preventiva de once de los doce detenidos en Otavalo durante el paro se llevó a cabo este martes 21 de octubre de 2025.

La diligencia fue suspendida en horas de la tarde y será reinstalada a las 14:00 del miércoles para la revisión de medidas cautelares.

Los detenidos llegaron a la sala de audiencias vestidos de naranja y bajo custodia de guías penitenciarios. En la sala estuvieron presentes líderes indígenas para un diálogo con los jueces.

La diligencia se llevó a cabo como un diálogo en una especie de mesa redonda en la que los presos se ubicaron detrás de los líderes de las comundiades indígenas.

En la audiencia estuvo presente la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Ercilia Castañeda, quien pidió que este caso sea resuelto "en justicia" y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

"Nuestros doce hermanos son rehenes del Gobierno y deben ser liberados para que puedan volver a sus casas, tomando en cuenta también que son el sustento del hogar y que otras son personas con discapacidad", añadió Castañeda.

Aquiles Hervas, abogado facilitador del diálogo apuntó que el objetivo es llegar a "una decisión que sea la más progresiva en materia de derechos" que permita a los procesados defenderse en libertad.

Los líderes indígenas propusieron que los detenidos queden en custodia de las comunidades, "si tiene que presentarse cada semana nosotros podemos garantizarlo", dijo uno de ellos.

La audiencia de apelación se instaló en el viernes en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y aún se espera que se resuelva la situación judicial de los acusados por terrorismo.