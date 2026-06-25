Suspenden audiencia preparatoria de juicio contra Aquiles Álvarez

Se suspende audiencia preparatoria de juicio contra Aquiles Alvarez por retiro de grillete.

La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karen Alarcón, suspendió este jueves 25 de junio de 2026 la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Grillete.

La decisión se tomó luego de que el equipo de defensa del procesado abandonara la diligencia y la Defensoría Pública informara que no podía asumir de forma inmediata su patrocinio técnico.

De acuerdo con la información, la diligencia fue reprogramada para el lunes 29 de junio de 2026. Se reinstalará a las 08:10 en la misma Unidad Judicial de Samborondón.

La causa se originó tras un allanamiento efectuado el 10 de febrero de 2026 en la vivienda del alcalde, dentro de otra investigación penal conocida como caso Goleada.

Durante ese operativo, informes de la Policía señalaron que Álvarez no portaba el grillete electrónico que debía utilizar como parte de las medidas cautelares impuestas por las autoridades judiciales.

A partir de ese hallazgo, la Fiscalía abrió una nueva investigación por el supuesto incumplimiento de una disposición judicial.