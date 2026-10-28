¿Cómo operaba la red de lavado de activos que salpica al alcalde de Vinces? Las claves del caso
La Fiscalía procesará a 12 aprehendidos por lavado de activos tras 20 allanamientos e incautaciones en el Municipio de Vinces y en las provincias de Azuay y Guayas.
La Fiscalía informo este miércoles 28 de octubre de 2026 que formulará cargos contra 12 detenidos por presunto lavado de activos que involucraría al alcalde de Vinces, Juan Montalván.
Ministerio del Interior
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Actualizado:
28 oct 2026 - 12:08
Un meagoperativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional sacudió la administración local de Vinces, en la provincia de Los Ríos, tras la detención de su alcalde, Juan Alfonso Montalván Cerezo.
El burgomaestre es señalado por las autoridades como el supuesto cabecilla de una estructura dedicada al lavado de activos.
Las intervenciones, que abarcan las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas, concluyeron con la inspección de dependencias públicas y privadas, sumando un total de 16 personas aprehendidas entre el alcalde, sus familiares y socios comerciales.
1. ¿Qué se halló tras la conclusión del operativo?
Las Fiscalía confirmó el cierre de las diligencias tras concretar 20 allanamientos, los cuales incluyeron el levantameinto de indicios dentro de varias oficinas del propio de GAD Municipal de Vinces.
Entre los elementos de convicción incautados por las autoridades constan:
- Documentación física y digital en dependencias municipales y domicilios.
- Equipos electrónicos y computadoras.
- Dos armas de fuego
- Seis vehículos
- Dinero en efectivo en montos aún por cuantificar en el balance final.
2. ¿Cómo funcionaba el esquema de lavado?
De acuerdo con las investigaciones del Minsiterio del Inteior y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la estructura utilizaba como fachada a la empresa Constructora Aldrensa S.A.
Según las autoridades habría sido utilizada para canalizar y bancarizar dinero de origen ilícito.
Entre los años 2019 y 2026, la red registró movimientos financieros en el sistema bancario nacional por aproximadamente USD 3,22 millones.
Con este dinero habrían logrado acumular un vertiginoso incremento patrimonial reflejando la adquisición de bienes muebles e inmuebles a nombre del alcalde, sus familiares y allegados.
3. ¿Qué nexos delictiva investiga la justicia?
El caso cobra mayor gravedad al identificarse presuntas conexiones financieras entre la red liderada por Montalván y personas procesadas por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.
Las autoridades vinculan estos movimientos económicos con expedientes de alto impacto nacional como el caso Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria.
Además, también se investiga los presuntos nexos directos con las bandas delictivas Los Choneros y Los Lobos.
Fiscalía formulará cargos
La Fiscalía General del Estado informó al finalizar las diligencias que de los 16 detenidos, contra 4 se ejecutaron órdenes con fines investigativos.
Para los otros 12, en las próximas horas se prevé la audiencia de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
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