Caso Amistad: jueza llama a juicio a Bibian Hernández por presunto lavado de activos

Dinero no justificado y bienes de lujo: Todo sobre el llamado a juicio a Bibian Hernández en el Caso Amistad

La jueza que lleva el Caso Amistad acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Bibian Hernández, dos personas naturales más y tres compañías, investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que el monto cuestionado supera los 19 millones de dólares.

La decisión fue anunciada este miércoles 9 de septiembre de 2026, durante la audiencia preparatoria de juicio.

La jueza llamó a Bibian Hernández como autora directa, mientras que dos de sus colaboradores fueron llamados a juicio como coautores. También fueron incluidos en el proceso tres personas jurídicas.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, Bibian Hernández, Luis O. y Ericka C., junto con las compañías Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A. y Global Strategy Law BHV C. A., habrían utilizado el sistema financiero nacional para movilizar importantes cantidades de dinero.

¿Cuánto dinero se habría movilizado?

Las pesquisas señalan que entre 2016 y 2023 se movieron cerca de 22,4 millones de dólares a través del sistema financiero.

Sin embargo, según los datos expuestos en la investigación, ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) se habrían declarado ingresos por alrededor de 4,4 millones de dólares.

La diferencia entre ambos montos es uno de los elementos que analiza la Fiscalía. Según su hipótesis, existiría un posible lavado de activos por aproximadamente 18 millones de dólares.

La UAFE también habría identificado movimientos superiores a 19 millones de dólares mediante cuentas vinculadas a Hernández y sus empresas.

Dinero en efectivo y bienes adquiridos

La Fiscalía sostiene que parte de los recursos habría ingresado al sistema financiero en efectivo, mediante varias transacciones realizadas por debajo de los controles establecidos para este tipo de operaciones.

También menciona supuestas facturaciones sin respaldo, retiros de grandes cantidades de dinero y operaciones que, según la investigación, no tendrían una justificación económica.

De acuerdo con la acusación, con esos recursos se habrían adquirido oficinas, departamentos, vehículos de alta gama y un terreno en Tabacundo.

Fiscalía sostiene que el dinero tendría un posible origen ilícito relacionado con delitos contra la administración pública, corrupción y defraudación tributaria.

¿Qué relación tiene el Caso Amistad con Metástasis?

El nombre de Bibian Hernández también aparece en las investigaciones del Caso Metástasis, específicamente en chats en los que se menciona una supuesta relación con el entonces juez José Tamayo Arana.

Según la información expuesta en ese caso, el magistrado estuvo relacionado con una modificación de la sentencia de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’.

Con el llamado a juicio, el proceso por presunto lavado de activos pasa a una nueva etapa.