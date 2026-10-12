Caso Progen: Jueza fijó fecha para la audiencia preparatoria de juicio 

Cuando estaba procesado en el caso Progen, el exministro Antonio Gonçalves, las audiencias se realizaban en la Corte Nacional de Justicia

La audiencia preparatoria de juicio del caso Progen ya tiene fecha. La jueza Ximena Rodríguez convocó a los 30 procesados para el próximo 9 de noviembre de 2026 y prevé que las diligencias se extiendan hasta el 20 de ese mes.

El proceso penal está relacionado con presuntas irregularidades en los contratos para la adquisición e instalación de generadores eléctricos en Salitral y Quevedo, en medio de la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Las 30 personas están procesadas por el presunto delito de peculado, mientras el proceso avanza hacia la etapa en la que se analizarán las evidencias recopiladas por la Fiscalía y las defensas.

¿Por qué el caso Progen pasó a una jueza de primer nivel?

La causa se tramitaba inicialmente en la Corte Nacional de Justicia, bajo la responsabilidad del conjuez Marco Vinicio Albán. Esto se debía a que uno de los investigados, el exministro de Energía Antonio Gonçalves Savinovich, tenía fuero de Corte.

Sin embargo, el pasado 28 de septiembre, la Fiscalía dictó el sobreseimiento para Gonçalves, quien era el único procesado con ese fuero. Entonces, el expediente pasó a la justicia ordinaria.

Por esta razón, el caso quedó en manos de la jueza Ximena Rodríguez, de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito.

El traslado del expediente a un juez de primer nivel también implica que el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, dejará de actuar como acusador en esta causa. En su lugar, la investigación y la acusación estarán a cargo de un fiscal de fuero ordinario