Caso Sinohydro: CNJ niega suspensión de la pena Lenín Moreno y 12 procesados 

El expresidente Lenín Moreno ingresa a la Corte Nacional de Justicia para la lectura de resolución en el caso Sinohydro.

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió negar la solicitud de suspensión de la pena contra el expresidente Lenín Moreno y 12 procesados más en el caso Sinohydro. La decisión se tomó la tarde de este martes 22 de septiembre del 2026.

El expresidente Lenín Moreno solicitó la suspensión de la pena tras ser condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro.

Además de Moreno, en el caso también están procesados su esposa, Rocío González, su hija, Irina Moreno; y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno. Otros siete sentenciados también solicitaron acogerse a esta medida.

Un Tribunal de la Corte Nacional condenó a Moreno y otras 19 personas por el delito de cohecho, al determinar que existieron sobornos relacionados con el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la principal central hidroeléctrica del país.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2018 habría funcionado una estructura de corrupción vinculada al proyecto. La hipótesis fiscal señala que se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en sobornos, equivalentes aproximadamente al 4% del valor contratado para la obra.

Los pagos presuntamente se canalizaron mediante terceras personas, consultorías y representaciones ficticias, además de dádivas, cheques y transferencias.

Moreno recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que su esposa, hija y hermanos fueron sentenciados a dos años y seis meses de cárcel.

¿Qué es y qué implica la suspensión condicional de la pena?

La suspensión condicional de la pena permite que una condena de prisión sea reemplazada por el cumplimiento de determinadas condiciones y obligaciones, siempre que la persona sentenciada cumpla los ciertos requisitos.

Entre ellos que la pena no supere los cinco años y que la persona no tenga otra sentencia vigente, ni un proceso penal en curso.

Moreno y sus familiares fundamentan su solicitud en una norma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente cuando ocurrieron los hechos. Porque en la reforma al COIP de 2021 se excluyó este beneficio para determinados delitos, entre ellos el cohecho.