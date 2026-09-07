Caso Sinohydro: Corte Nacional analiza pedido de suspensión de pena presentado por Lenín Moreno

Lenín Moreno busca suspender su condena de cinco años por cohecho en la Corte Nacional

La Corte Nacional de Justicia instaló este lunes 7 de septiembre la audiencia para analizar el pedido de suspensión condicional de la pena presentado por 12 personas sentenciadas en el caso Sinohydro, entre ellas el expresidente Lenín Moreno y miembros de su familia.

La audiencia se instaló durante la tarde de este lunes 7 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia.

En la diligencia está presente el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, para tratar la solicitud presentada por los sentenciados.

Lenín Moreno fue condenado por cohecho

El expresidente Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro.

Con el pedido presentado ante la justicia, busca acceder a la suspensión condicional de esa pena.

¿Quiénes solicitaron la suspensión?

En total, 12 personas sentenciadas solicitaron que se analice la posibilidad de suspender sus penas.

Entre ellas están Lenín Moreno, su esposa Rocío González y otros integrantes de su núcleo familiar, además de otros condenados dentro de la misma causa.

¿Qué resolverá la Corte Nacional?

La diligencia tiene como objetivo analizar los pedidos de suspensión condicional de la pena presentados por los sentenciados.

La Corte Nacional de Justicia deberá resolver si acepta o rechaza las solicitudes planteadas durante la audiencia.

El caso Sinohydro está relacionado con una investigación por cohecho que terminó con la condena de varias personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno.