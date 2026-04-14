Defensa del 'Diablito' Lara insiste en que es inocente tras detención por robo en Quito

Christian 'Diablito' Lara fue detenido por un presunto robo en el sur de Quito.

La defensa del exfutbolista Christian 'Diablito' Lara insiste en su inocencia luego de su detención por el presunto robo a un local comercial en el sur de Quito.

Un comunicado de su abogado, José Luis Escudero Salazar, difundido este martes 14 de abril de 2026, ratifica la inocencia de Lara y pide respetar el principio de la presunción de inocencia para su cliente.

"El país está pendiente de cómo se resolverá judicialmente, no en las redes sociales, no en los medios de comunicación, sino en el poder judicial, ante los jueces", escribió Escudero.

El 'Diablito' fue detenido en el sur de Quito el 7 de abril por su presunta participación en un intento de robo a un local de tecnología ubicado en el sector de la Villaflora.

En el operativo policial fueron detenidas cuatro personas y otras tres escaparon del sitio. Según las autoridades, se investiga el presunto delito de intento de robo.

El exfutbolista fue hallado conduciendo un vehículo en el que, según las autoridades, los antisociales pretendían escapar tras el robo.

Su abogado reconoció que el caso ha despertado el interés nacional y dijo que debe ser investigado por la Fiscalía "a fondo", para determinar si se cometió o no un delito, y por lo tanto la responsabilidad de los procesados.

Asimismo el abogado insistió en que "la prensa no puede juzgar, menos puede de alguna manera culpabilizar, a nadie".

El 'Diablito' cumple con prisión preventiva, ordenada por una jueza luego de la calificación de la flagrancia por robo agravado.