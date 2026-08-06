Condenan a 26 años de prisión a un hombre por el femicidio de su madre en Santo Domingo

Condena de 26 años para un hombre que mató a su madre y abandonó el cuerpo

La Justicia sentenció a 26 años de prisión a un hombre por el femicidio de su madre, un crimen ocurrido en agosto de 2025 en una urbanización de Santo Domingo.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimonios y evidencias que sustentaron la responsabilidad del procesado.

La Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa declaró culpable a Héctor Oswaldo V. Ch. como autor directo del delito de femicidio.

La condena incluyó la aplicación de circunstancias agravantes previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Así ocurrió el crimen en Santo Domingo

Según la investigación, el hecho ocurrió el 17 de agosto de 2025. La víctima convivía con su hijo en una urbanización de Santo Domingo.

De acuerdo con la acusación fiscal, el procesado la atacó con una piedra, golpeándola en la cabeza y provocándole la muerte.

La investigación también determinó que, después del ataque, el cuerpo fue abandonado en el exterior de la vivienda.

Este hecho fue considerado una circunstancia agravante, ya que el COIP sanciona con mayor severidad los casos en los que el cuerpo de la víctima es expuesto o abandonado en un lugar público.

Las pruebas presentadas en el juicio

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los testimonios de los agentes que participaron en la aprehensión, el informe de autopsia, el reconocimiento del lugar de los hechos y la pericia biológica.

Esta última concluyó que las manchas de sangre encontradas en una piedra correspondían a la víctima.

El informe médico-legal estableció que la causa de muerte fue una fractura de cráneo provocada por un trauma craneoencefálico severo.

Además, comparecieron especialistas que realizaron las evaluaciones psicológica, médica y de trabajo social al ahora sentenciado.

La Fiscalía también presentó el resultado de la pericia toxicológica, que determinó que el procesado no estaba bajo los efectos del alcohol ni de sustancias sujetas a fiscalización al momento del crimen, elemento que respaldó la teoría del caso expuesta durante el juicio.

Finalmente, un médico psiquiatra explicó que el sentenciado presentaba un trastorno mental y de comportamiento relacionado con el consumo de drogas, pero aclaró que esta condición no era permanente ni afectaba su capacidad para comprender la ilegalidad de sus actos, por lo que el Tribunal dictó una sentencia de 26 años de prisión.