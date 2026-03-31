Condenan a curandero por abuso sexual de adolescente en Bolívar

Un curandero fue condenado por el abuso sexual de una adolescente de 16 años en San Miguel de Bolívar. Así lo informó la Fiscalía este martes 31 de marzo de 2026 a través de sus redes sociales.

El curandero identificado como Santos Fermín Q. B. fue sentenicado a seis años y ocho meses de cárcel más una multa y reparación integral que será detallada en la sentencia escrita, informó la Fiscalía.

El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Bolívar halló al curandero culpable de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años el 21 de noviembre de 2023, en su domicilio, en el barrio Paraíso de los Andes.

Ese día la madre de la víctima acudió al domicilio del curandero en busca de sus servicios para una limpia a su hija menor, de un año y medio.

De acuerdo con el alegato del Ministerio Público, la madre salió de la habitación momentáneamente para cambiar de ropa a su hija menor, y fue cuando el hoy sentenciado agredió a la adolescente.

Cuando la mujer regresó a la habitación encontró a su hija llorando. Ella le contó que el hombre la llevó al baño de la vivienda y la agredió sexualmente.

La Fiscalía presentó como pruebas la valoración psicológica y el informe de trabajo social que muestra la afectación emocional de la víctima. Además, la madre también rindió su testimonio, todo lo que llevó a un falló condenatorio en contra del curandero.

El abuso sexual está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 170, inciso primero, y establece una sanción de tres a cinco años. En este caso se tomaron en cuenta agravantes, por ser una adolescente la víctima y conocerla con anterioridad.