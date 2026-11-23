La audiencia de formulación de cargos del caso Luis Alarcón se desarrolló este 23 de noviembre.

Una jueza dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica para cuatro personas procesadas por la muerte de Luis Alarcón, quien falleció durante un procedimiento odontológico en una clínica del norte de Quito, el 2 de abril de 2026.

La decisión se conoció este lunes 23 de noviembre de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos instalada en el Complejo Judicial Norte, luego de que la diligencia prevista para el pasado 10 de noviembre fuera diferida.

Los cuatro investigados son procesados por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. Entre ellos constan dos odontólogos y un anestesiólogo.

#AHORA | #Pichincha: se instala la audiencia de formulación de cargos contra 4 personas por presunto #HomicidioCulposo por mala práctica profesional. #FiscalíaEc investiga la muerte de un paciente durante un procedimiento odontológico, en abril de 2026. https://t.co/QKJlPgs5D3 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 23, 2026

Además de las medidas cautelares, la jueza estableció en 90 días el plazo de instrucción fiscal, periodo en el que se desarrollará la fase de investigación pública.

La muerte de Alarcón ocurrió hace más de siete meses, mientras se sometía a un procedimiento odontológico. La Fiscalía busca determinar si existieron acciones u omisiones que pudieron provocar el fallecimiento del paciente.

¿Qué establece la ley sobre el homicidio culposo?

El artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el homicidio culposo como la muerte de una persona causada sin intención, pero como consecuencia de la inobservancia del deber objetivo de cuidado, la imprudencia, negligencia o impericia.

Este delito contempla penas de tres a cinco años de privación de libertad, aunque la sanción depende de las circunstancias y de las responsabilidades que se determinen durante el proceso.

Tras el fallecimiento de Luis Alarcón, la clínica involucrada aseguró que el paciente fue evaluado previamente y que su condición de salud era adecuada para el procedimiento.

También indicó que se registraron los consentimientos informados y que se utilizó únicamente sedación consciente, por lo que descartó la aplicación de anestesia general.

La institución atribuyó el deceso a una "reacción adversa inesperada" y afirmó que el personal médico realizó maniobras inmediatas de reanimación.