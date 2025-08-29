Jueza declara fallida audiencia de vinculación de 11 personas en caso Blanqueo Fito

La investigación del caso denominado como 'Blanqueo Fito', salió a la luz en junio del 2025

Al rededor de las 11:00 la jueza que lleva la causa del caso Blanqueo Fito, en el Complejo Judicial Norte de Quito, declaró fallida la audiencia donde se vincularía a 11 personas naturales y cuatro jurídicas por el presunto cometimiento del delito de lavado de activos.

En la diligencia iban a ser incluidos seis integrantes del círculo familiar de alias “Fito” ya son procesados.

Sin embargo, debido a la ausencia de dos personas jurídicas y sus respectivas defensas, la jueza de la causa declaró fallida la audiencia. La magistrada señaló que la nueva fecha y hora de la diligencia se notificarán oportunamente.

Investigación tras operativo

La investigación de este caso salió a la luz en junio del 2025, cuando, por medio de un operativo ejecutado en tres provincias del país, fueron capturados el hermano de Fito, Yandry Macías Villamar; su cuñado Jorge Peñarrieta, y los padres y hermano de su pareja, Verónica Briones, quien ya estaba recluida en una cárcel de mujeres y también fue vinculada a este proceso judicial.

Según dijo en ese entonces el ministro del Interior, John Reimberg, estas personas conformaban una red delictiva que habría lavado alrededor de 24 millones de dólares para el líder criminal entre 2016 y 2024.

Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos contra estos detenidos, la Fiscalía señaló que la estructura era mucho más amplia y que tenía "tres brazos" conformados por más personas del círculo familiar del líder de Los Choneros.

Seis miembros de la familia de 'Fito' procesados

El Ministerio Público había solicitado a la jueza de la causa día y hora para llevar a cabo una audiencia de vinculación en contra de Fito; su esposa, Mariela Peñarrieta; sus hijos Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; su hermano Ronald Macías, y sus cuñados Irene y Julio Peñarrieta y Angie Briones.

De acuerdo con la fiscal del caso, estas personas, "paralelamente a la convergencia criminal liderada por Fito, ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y principalmente beneficiarse de activos de origen ilícito".

Lo habrían supuestamente hecho por medio de al menos cuatro empresas, que también se busca vincular a esta investigación: Transporte de carga pesada Jomavi, QueenWater, Ferro Mundo e Iris&Limpieza.

Según el Gobierno, QueenWater S.A., dedicada a embotellar agua y manejada por la esposa de Fito, fue proveedora del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), la institución del Estado encargada de la administración de las prisiones.

Además, esta empresa también firmó, entre 2020 y 2021, al menos 14 pequeños contratos con la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) por un monto de 5.185 dólares para proveer de agua embotellada al personal de centrales hidroeléctricas, según se detalla en el portal de compras públicas.

Fito en EE.UU.

De ser vinculado a este caso, Fito no podrá ser juzgado por el momento ya que se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU., entre otros delitos.

El narcotraficante se convirtió el pasado 20 de julio en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde territorio nacional, después de que apenas 25 días antes había sido recapturado en un búnker ubicado debajo de una vivienda en la provincia de Manabí, bastión de Los Choneros.