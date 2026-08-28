Rafael Correa reaccionó en redes a la detención de José Serrano; asambleístas se pronuncian 

La confirmación del traslado de José Serrano a la Cárcel del Encuentro ordenada por el presidente Daniel Noboa provocó una inmediata reacción de Rafael Correa en la red social X. El pronunciamiento lo hizo en respuesta al mensaje publicado por Noboa en redes sociales este viernes 28 de agosto del 2026.

El exmandatario contestó al señalamiento de Noboa con respecto a la detención y traslado a Ecuador del exministro del Interior. Adjuntó una imagen y un texto a su respuesta.

En otras ocasiones, el líder correísta rechazó que se identifique recurrentemente a Serrano como su "mano derecha", calificando esa etiqueta como un recurso usado por voceros del régimen para generar impacto periodístico.

A través de pronunciamientos irónicos, el exjefe de Estado cuestionó la recurrencia de estas narrativas cada vez que se registran procesos judiciales contra excolaboradores de su gestión.

Por otra parte, Correa argumentó que la urgencia con la que el Ejecutivo difunde el traslado de Serrano tiene como objetivo distraer a la opinión pública de los problemas de seguridad y de la crisis económica del país. Según su postura, el oficialismo capitaliza operativamente las medidas penitenciarias para convertirlas en un espectáculo político favorable al gobierno.

Pronunciamiento de Ministros y autoridades

La Ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se pronunció a través de las redes sociales después de conocer el anuncio del traslado de José Serrano a la cárcel de El Encuentro en Ecuador. "Uno de los personajes más siniestros de la década saqueada estará en la cárcel de El Encuentro, junto a Jorge Glas y otros delincuentes peligrosos".

Más reacciones ante el anuncio de detención y traslado