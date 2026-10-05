Esta es la situación legal del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora
El alcalde suspendido enfrenta tres nuevas denuncias por presunto peculado relacionadas con contratos para hospitales municipales.
El alcalde Cristian Zamora fue suspendido por el TCE, debido a una infracción de violencia política de género
Tomado de redes sociales
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Actualizado:
05 oct 2026 - 13:33
La situación judicial de Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, se complicó tras la presentación de tres nuevas denuncias por presunto peculado ante la Fiscalía General del Estado.
Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría General de Integridad Pública, y tienen relación con los contratos para la construcción de los hospitales municipales de El Valle, Baños y Ricaurte.
Según José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, la alerta se recibió el pasado 6 de abril sobre posibles irregularidades en procesos de contratación que superarían los USD 2,4 millones.
Según la información expuesta por el Gobierno, los consorcios que obtuvieron los contratos habrían mantenido relaciones comerciales con empresas vinculadas a Zamora y a personas de su entorno familiar. La Secretaría indicó que revisó registros y distintas fuentes oficiales antes de remitir los hallazgos a la Fiscalía.
¿Qué sostiene el Gobierno?
De acuerdo con la versión presentada por José Julio Neira, el esquema investigado habría funcionado de la siguiente manera:
"El GAD Municipal de Cuenca adjudicaba contratos a determinados consorcios, que habrían mantenido relaciones comerciales con compañías vinculadas a Cristian Zamora o su entorno familiar"
Por este caso se presentaron tres denuncias, una por cada proceso de contratación. La Fiscalía indicó que este caso está en investigación previa y bajo reserva.
Por otra parte, la Policía confirmó a Teleamazonas que Fiscalía solicitó una alerta roja de Interpol para Cristian Zamora, quien según Neira, se encuentra en México.
Reacción de Cristian Zamora
El alcalde suspendido negó los señalamientos y aseguró que la información difundida por el Gobierno es falsa. "Lo que usted indica sobre mí es falso", señaló Zamora en redes sociales.
Zamora sostuvo que la ferretería de sus padres no ha vendido productos a contratistas del Municipio ni a entidades públicas y negó ser socio o propietario de algunas de las compañías mencionadas en la denuncia.
También afirmó que no conoce a la familia Castro Villacís y cuestionó que haya sido incluida como parte de su entorno familiar.
Otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito
Las nuevas denuncias por peculado son independientes de otra investigación penal que ya enfrenta Zamora por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Este proceso se originó a partir de un informe de la Contraloría General del Estado y contempló allanamientos realizados el 17 de marzo en el Municipio de Cuenca, la vivienda de Zamora y otro inmueble.
El 17 de septiembre, la Fiscalía solicitó que se fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos contra Zamora por presunto enriquecimiento ilícito.
El 2 de octubre, el juez provincial Wilson Enrique Lema Lema se inhibió de conocer la causa y dispuso que el expediente sea remitido al juez Marco Patricio Navarrete Sotomayor, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, para que continúe con su conocimiento.
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