La Policía libera a cuatro colombianos secuestrados en el sur de Ecuador

Captura del video que la Policía Nacional publicó tras la liberación de cuatro ciudadanos colombianos que estaban secuestrados en la provincia de El Oro.

La Policía de Ecuador logró liberar a cuatro ciudadanos colombianos que habían sido secuestrados en la provincia de El Oro (sur del país), fronteriza con Perú, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo se desarrolló tras la denuncia de un secuestro extorsivo ocurrido el pasado 25 de marzo de 2026 contra cuatro colombianos por los que los delincuentes exigían hasta USD 20 000 para su liberación.

Reimberg indicó que con equipos especializados de la Policía Nacional lograron la liberación de los secuestrados, el sábado 28 de marzo de 2026, así como la captura de dos sospechosos de nacionalidad ecuatoriana.

Las víctimas fueron atendidas médicamente y entregadas a sus familiares, mientras que los detenidos quedaron a órdenes de la autoridad competente.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha en contra de las bandas criminales, a las que pasó a llamar como "terroristas".

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador en torno a los 9 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.