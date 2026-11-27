La Selección Sub 17 de Ecuador se prepara para el Mundial de la categoría

La Selección de Ecuador Sub-17 ya conoce a su próximo desafío en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026. La 'Tri' se medirá ante Grecia en el cruce correspondiente a los dieciseisavos de final del certamen juvenil.

El compromiso está programado para disputarse el martes 1 de diciembre de 2026, a partir de las 09:30 (hora de Ecuador). El escenario del encuentro será el Campo 3 del complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en Doha.

El combinado ecuatoriano selló su boleto a la ronda de los 32 mejores tras ubicarse como el cuarto mejor tercero de la fase de grupos. En el Grupo B sumó cuatro puntos y cero de gol diferencia, producto de una victoria 1-0 frente a Nueva Caledonia, un empate sin goles ante Uganda y una derrota 2-3 contra Corea del Sur.

Por su parte, el cuadro helénico llega a esta instancia como una de las selecciones más sólidas del torneo tras dominar el Grupo A con puntaje perfecto. Grecia acumuló nueve unidades y una diferencia de +5 goles luego de imponerse 2-1 a Egipto, 2-1 a Panamá y golear 4-1 a la anfitriona Catar.

Al tratarse de una llave de eliminación directa a partido único, el vencedor avanzará de inmediato a los octavos de final de la cita ecuménica. En caso de igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente mediante lanzamientos desde el punto penal.