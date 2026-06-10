Noé Salcedo acompaña a su hermano Daniel como interno de la cárcel del Encuentro

Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, en la Fiscalía de Quito, en julio de 2025.

Noé Salcedo se convirtió en el nuevo interno de la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) este 10 de junio de 2026.

Su traslado se concreta poco después de la reclusión en esa prisión de máxima seguridad de su hermano, Daniel Salcedo.

Según indicó el SNAI, el cambio de cárcel es parte de las acciones institucionales adoptadas para precautelar su seguridad.

En junio de 2025, Noé y Daniel Salcedo fueron derivados desde la cárcel de Riobamba hacia una prisión de Quito.

Noé Salcedo registra cuatro procesos penales: