Daniel Salcedo es trasladado a la Cárcel del Encuentro en medio del caso Magnicidio FV

Daniel Salcedo acudió a la Fiscalía General para rendir versión en 2025 durante un proceso judicial.

Daniel Salcedo, quien acumula más de 30 años de condenas por diversos delitos y es uno de los procesados del caso Magnicidio FV, fue trasladado, este martes 9 de junio de 2026, a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Salcedo fue movido bajo un fuerte resguardo de seguridad. Él forma parte de las investigaciones relacionadas con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Salcedo aparece como uno de los procesados dentro del caso Magnicidio FV, investigación que busca determinar responsabilidades del crimen perpetrado en agosto de 2023.

Salcedo cumple sentencias por varios delitos

Sobre Salcedo pesan condenas por peculado, lavado de activos, delincuencia organizada e ingreso de objetos prohibidos a centros penitenciarios, procesos que suman más de tres décadas de prisión.

Uno de los fallos más recientes se produjo en julio de 2024, cuando fue sentenciado a 40 meses de cárcel dentro del caso Metástasis, que investigó una estructura de delincuencia organizada vinculada al narcotraficante Leandro Norero.

Durante los últimos años, Salcedo ha permanecido en distintos centros de privación de libertad del país. Su paso incluye la Cárcel 4 de Quito, la prisión de Riobamba y el centro de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.