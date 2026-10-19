Ejército decomisa USD 130 000 en efectivo y aprehende a dos personas en Bolívar

El Ejército ecuatoriano decomisó USD 130 000 durante un operativo en Caluma, provincia de Bolívar, el 19 de octubre de 2026.

El Ejército ecuatoriano decomisó USD 130 000 en efectivo durante un operativo realizado el lunes 19 de octubre de 2026, en el cantón Caluma, provincia de Bolívar.

La intervención, denominada 'Banca Rota', se desarrolló en el sector de la vía a Ricaurte, donde los militares interceptaron un vehículo en el que se movilizaban dos personas.

Los ocupantes fueron identificados como Miguel T. y Nathaly A., quienes fueron aprehendidos durante el procedimiento.

Dinero estaba oculto en una mochila

Según informó el Ejército, durante la revisión del vehículo los uniformados encontraron una mochila que contenía USD 130 000 en efectivo.

La institución señaló que los ocupantes no presentaron documentación que justificara la procedencia del dinero, por lo que fueron aprehendidos.

Tanto el dinero como el vehículo y las dos personas quedaron a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la formulación de cargos ni se ha determinado oficialmente el origen del dinero.