Caso Luciana: Fiscalía investiga presuntas quemaduras de bebé en hospital de Riobamba

Mike Antamba y Lizbeth Sacta, padres de Luciana durante una entrevista con Teleamazonas el 1 de septiemnbre de 2026.

La Fiscalía General del Estado investiga la presunta comisión de un delito de lesiones por infracción al deber objetivo de cuidado, tras las severas quemaduras reportadas en la recién nacida Luciana.

Esto durante su estancia en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba.

La pequeña nació el 19 de agosto de 2026 por cesárea. Su padre, Mike Antamba, asegura que estuvo presente en el parto y que el bebé no presentaba ninguna lesión en la piel al nacer.

Sin embargo, tras ser colocado en una termocuna, los familiares detectaron múltiples heridas y ampollas en su cuerpo.

De acuerdo con el informe médico-legal incorporado al expediente judicial, la recién nacida sufrió quemaduras de segundo grado que le provocaron una incapacidad de 35 días.

Lizbeth Sacta, madre de Luciana, contando los hechos en enetrevista con Teleamazonas el 1 de septiembre de 2026. Teleamazonas

La familia reportó al menos 12 ampollas distribuidas en distintas partes de su cuerpo —una de ellas de 27 milímetros— y hematomas en sus extremidades.

Recharazon explicaciones del hospital

La madre de la menor, Lizbeth Sacta, rechazó las primeras explicaciones del centro hospitalario.

Donde habrían señalado que las lesiones a una posible enfermedad congénita e inmunológica.

Ante esto, los padres acudieron a las instancias legales para exigir el aclaramiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Luciana, la bebé que habría sufrido quemaduras tras estar en una termocuna en el hospital de Riobamba el 19 de agosto de 2026. Teleamazonas

El lunes 31 de agosto, agentes de la Fiscalía y peritos realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos en el hospital riobambeño.

Como parte de las diligencias, la defensa solicitó la nómina completa del médico personal, enfermeras e internos de turno durante el día del nacimiento.

Las pericias judiciales buscan verificar las condiciones físicas y el funcionamiento de la termocuna. el caso se mantiene en fase de investigación reservada para determinar responsabilidades penales e institucionales.

También, los protocolos de supervisión aplicados por el personal a cargo de la menor.

Esto mientras la bebé continúa recuperándose en su domicilio bajo cuidados familiares.