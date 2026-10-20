Cierre vial en la avenida Simón Bolívar de Quito tras volcamiento de un vehículo

Un vehículo blanco se volcó sobre la av. Simón Bolívar, sector Puengasí

Un siniestro de tránsito se registró, este martes 20 de octubre de 2026, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Puengasí, en Quito. Por la emergencia hay un cierre vial.

Según el Cuerpo de Bomberos, cuatro personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos que acudieron al lugar.

En imágenes difundidas desde la zona se observa un vehículo blanco volcado sobre la calzada, que se encontraba mojada debido a las lluvias registradas en el sector.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, sector Puengasí. 🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas. 🚧 La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur. Conduce con precaución. 📞 Recuerda, en caso de emergencia llama de inmediato al 9-1-1. #BomberosQuito — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 20, 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el carril izquierdo de esta arteria vial de Quito permanece cerrado en sentido norte-sur.

La vía se encuentra parcialmente habilitada, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución mientras se atiende la emergencia.