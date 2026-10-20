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Quito

Cierre vial en la avenida Simón Bolívar de Quito tras volcamiento de un vehículo

Cuatro personas recibieron atención prehospitalaria tras un accidente registrado en el sector de Puengasí, según Bomberos Quito

Un vehículo blanco se volcó sobre la av. Simón Bolívar, sector Puengasí

Bomberos Quito

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

20 oct 2026 - 16:56

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Un siniestro de tránsito se registró, este martes 20 de octubre de 2026, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Puengasí, en Quito. Por la emergencia hay un cierre vial. 

Según el Cuerpo de Bomberos, cuatro personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos que acudieron al lugar.

En imágenes difundidas desde la zona se observa un vehículo blanco volcado sobre la calzada, que se encontraba mojada debido a las lluvias registradas en el sector. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el carril izquierdo de esta arteria vial de Quito permanece cerrado en sentido norte-sur.

La vía se encuentra parcialmente habilitada, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución mientras se atiende la emergencia.

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