Abogado revela escandaloso caso de amenazas a juez en la Judicatura; abren investigación

La Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación por Tráfico de Influencias tras conocer las amenazas y amedrentamientos de los que fue víctima el juez anticorrupción, Carlos Serrano, quien también es parte del Tribunal del caso Triple A.

Este jueves 18 de noviembre del 2025, el Ministerio Público abrió la investigación, tras recibir la noticia criminis desde el Consejo de la Judicatura. El caso se conoció por medio del abogado Felipe Rodríguez, en una columna de opinión.

Contó que Serrano empezó a recibir amenazas en septiembre del 2025, días antes de dictar sentencia en un caso de lavado de activos relacionado con el narcotráfico. En ese mes, un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura habría citado a Serrano fuera del Complejo Judicial, en Quito, para hablar con otras personas.

El juez anticorrupción se habría negado a esa cita, pero luego lo contactaron en su despacho para decirle que debía declarar inocente a un extranjero. Por su seguridad, el juez Serrano habría grabado toda la conversación.

El día en que se declaró culpable al serbio Yezdimir Serdán, identificado como la cabeza de una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas, el sentenciado “se pasó el dedo por el cuello dejando un claro mensaje de muerte a los jueces”. El gesto quedó grabado en video y notificado a las autoridades correspondientes para que se incremente la seguridad del juez.

Sin embargo, en diciembre de este año, las autoridades decidieron quitarle el personal de seguridad al juez Serrano. Ante ello, el magistrado, que también forma parte del Tribunal que lleva adelante el caso Triple A.

El juez Serrano decidió renunciar a su cargo el 4 de diciembre, aunque hasta el miércoles 17 de diciembre su renuncia aún no ha sido aceptada por el Consejo de la Judicatura.

Consejo de la Judicatura se pronuncia

Un día después de que el abogado Rodríguez dio a conocer el caso en una columna de opinión, el Consejo de la Judicatura se pronunció. En un comunicado de prensa, indicó que envió la noticia criminis a la Fiscalía para que abra de oficio una investigación previa.

También informó que, debido a la mediatización de los datos personales del juez y su rostro, se ha pedido al Ministerio del Interior que se realice el respectivo análisis de riesgo del funcionario y su familia.

Además, al interior del CJ se habría dispuesto que la Dirección de Transparencia realice los trámites debidos como parte de la “lucha contra la corrupción”. En el comuinicado no se habla nada del retiro de la seguridad del juez, ni de la renuncia colocada a inicios de diciembre.

Fiscalía abrió investigación

En cambio, desde la Fiscalía se informó que se ha abierto una investigación previa por el delito de tráfico de influencias. Se aclara que la indagación llega luego de que se conocieran sobre supuestas amenazas y amedrentamientos del que habría sido víctima el juez anticorrupción para modificar su decisión judicial en torno a una causa que conoció.

Carlos integra el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A, en el que existirá el próximo 24 de diciembre una audiencia de juicio contra 22 personas naturales y jurídicas acusadas como autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Entre los procesados en esa causa está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.