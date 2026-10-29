Caso Lizeth Bunshi: Fecha y hora para audiencia de reformulación de cargos por feminidio 

Los abogados de los familaires de Lizeth Bunshi revelaron fecha y hora para audiencia de reformulación de cargos por feminidio este jueves 29 de octubre de 2026.

La defensa de la familia de Lizeth Bunshi, quien desapareció el pasado 19 de julio de 2026 y fue hallada sin vida semanas después en Quito, confirmó los detalles oficiales para la diligencia judicial en el proceso.

La diligencia se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre de 2026, a las 10:00 am, en el Complejo Judicial Norte de la capital, según dio a conocer el abogado Luis Felipe Abarca en entrevista con Teleamazonas.

De acuerdo con el jurista, un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Delincuencia Organizada convocó a las partes procesales a la audiencia de reformulación de cargos.

Los abogados pedirán que el caso se maneje bajo la fugura penal de femicidio. Teleamazonas

De desaparición involuntaria a feminidio

El caso, que inicialmente se investigaba bajo la figura de presunta desaparición involuntaria por parte de la Unidad de Personas Desaparecidas de Fiscalía, dará un giro sustancial.

Según explicó la defensa técnica, a lo largo de la instrucción fiscal surgieron elementos que presumían el cometimiento del delito de feminidio.

Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados solicitaron que el proceso se maneje bajo parámetros de perspectiva de género diferenciada.

Esto motivó la solicitud del fiscal y la posterior aceptación del juez para la reformulación de cargos en contra del único procesado, Cristian V.

De concretarse la reformulación, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En este plazo se recabarán más elementos de convicción y juicio para sustentar la nueva tipificación penal, cuya pena oscila entre 26 y 34 años de privación de libertad.

Peritajes científicos y el contexto del caso

Para robustecer la investigación y fundamentar el cambio de tipo penal, la familia y su defensa impulsaron la exhumación del cuerpo de la víctima el pasado 14 de octubre.

Esta intervención permitió practicar peritajes clave en lesiónología forense (pre-mortem y post-mortem), antropometría y dinámica de caída, orientados a contrastar la versión de una supuesta caída accidental ofrecida por el sospechoso.

Lizeth Bunshi fue vista por última vez el 19 de julio de 2026 junto a Cristian V. en una quebrada del río Machángara, sector Cumandá.

Actualmente, el procesado se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, mientras avanzan las últimas diligencias de la fase investigativa.