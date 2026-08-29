¿Por qué José Julio Neira tiene 47 dependencias bajo su Secretaría?

La reorganización del Gobierno de Daniel Noboa amplió las funciones de la Secretaría que dirige José Julio Neira

Agenda presidencial, discursos, planificación, inversión pública, seguimiento de políticas y coordinación de gabinetes. Son algunas de las áreas que actualmente están bajo la estructura dirigida por José Julio Neira.

¿Por qué un solo secretario terminó al frente de 47 dependencias de la Presidencia?

La explicación está en la reorganización del Ejecutivo que Daniel Noboa ha realizado durante 2026, con fusiones, reducción de ministerios y redistribución de competencias.

Una Secretaría que creció con la reorganización

El 5 de junio de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 409, Noboa designó a Neira como secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

Su nombramiento ocurrió en medio de una reorganización institucional con la que el Gobierno buscaba, según explicó entonces, optimizar recursos y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas.

La dimensión de esa transformación se refleja en su estructura, en 2023, la Secretaría tenía 31 dependencias; en 2026 llegó a 47.

Es decir, Neira no recibió 47 cargos individuales. Como titular de la Secretaría, esas 47 áreas forman parte de la estructura administrativa que está bajo su dirección.

¿Qué maneja esta Secretaría?

Su alcance llega directamente al funcionamiento de Carondelet.

Entre sus responsabilidades están la agenda y logística presidencial, protocolo, elaboración de discursos y vocería, además de planificación e inversión pública, seguimiento de compromisos presidenciales, políticas públicas, gestión territorial y eficiencia de los servicios estatales.

En agosto de 2026, Noboa volvió a reorganizar la Presidencia y actualizó las funciones de cinco secretarías. En ese proceso también asignó a Neira la función de portavoz del Ejecutivo.

Foto referencial: X de Neira X José Julio Neira

También coordina seis gabinetes

En julio de 2026, Noboa eliminó el anterior esquema de gabinetes sectoriales y creó seis gabinetes interinstitucionales: Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos.

Todos son presididos por Neira. Su tarea es articular a ministros y otras autoridades, definir prioridades y dar seguimiento a los compromisos del Gobierno.

La Presidencia justificó el cambio como una forma de lograr que las instituciones trabajen bajo una misma hoja de ruta, después de la reducción y fusión de ministerios.

Antes llegó a acumular 12 responsabilidades

Desde 2024 asumió progresivamente responsabilidades en áreas como contratación pública, control financiero, minería, hidrocarburos, electricidad y alianzas público-privadas, hasta llegar a acumular alrededor de 12 funciones y delegaciones.

Cuando fue nombrado secretario en junio de 2026, varias de esas responsabilidades fueron redistribuidas entre otros cinco funcionarios.

Sin embargo, su nuevo cargo terminó colocándolo en otro punto estratégico, ya no concentra necesariamente todas aquellas funciones de manera individual, sino la coordinación de una estructura que atraviesa buena parte de la gestión del Ejecutivo.

Por eso, las 47 dependencias bajo su Secretaría son también el resultado de la nueva forma en la que el Gobierno de Noboa decidió organizar y centralizar el seguimiento de su gestión desde Carondelet.