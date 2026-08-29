EN VIVO: Independiente del Valle busca continuar con su racha de triunfos ante U. Católica

Independiente del Valle recibe a Universidad Católica este sábado 29 de agosto a las 13:00 por la fecha 27 de la LigaPro 2026.

El líder del campeonato llega con 11 victorias consecutivas y buscará convertirse en el equipo con la mejor racha de triunfos en una misma edición del torneo.

El vigente campeón y actual líder de la LigaPro 2026, Independiente del Valle, afrontará una nueva jornada del campeonato ecuatoriano con un objetivo adicional: conseguir su duodécima victoria consecutiva.

El equipo dirigido por el paraguayo Joaquín Papa suma 11 triunfos al hilo, una racha que igualó el registro histórico conseguido por El Nacional en una misma edición del campeonato. Una victoria ante Universidad Católica le permitiría establecer una nueva marca.

Los ‘rayados’ lideran con 67 puntos

Independiente del Valle llega a esta fecha como líder de la tabla con 67 puntos. El conjunto de Sangolquí atraviesa además un momento destacado a nivel internacional después de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, una instancia a la que regresó después de 10 años.

Para avanzar, IDV eliminó a Deportes Tolima de Colombia y ahora enfrentará a Flamengo de Brasil en los cuartos de final del torneo continental.