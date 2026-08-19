Alias ‘Gato Jeremy’, sobrino de Colón Pico, queda libre tras recibir medidas sustitutivas 

Capturan en Quito a alias ‘Gato Jeremy', primo de alias 'Colón Pico' y presunto cabecilla del GDO Los Lobos.

Jeremy Jácome, conocido como alias ‘Gato Jeremy’ y sobrino de Colón Pico, no irá a prisión preventiva luego de que un juez de la Unidad de Flagrancia de Quito dictó medidas alternativas, este miércoles 19 de agosto.

Jácome fue detenido a las 12:00 del 18 de agosto de 2026, durante un operativo policial realizado en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito.

Junto a él fue aprehendido otro adulto, identificado como alias ‘Lalo’, además de un adolescente de 14 años, conocido como ‘Pollo’.

Según la información expuesta durante la audiencia, la intervención se originó después de que los sospechosos presuntamente realizaran actividades delictivas y dejaran evidencia de su accionar y del porte de armas durante una transmisión en vivo por TikTok.

La Policía allanó un inmueble en Pomasqui y encontró a tres personas, entre ellas el menor de edad. Durante el procedimiento fueron decomisadas dos armas de fuego, dos alimentadoras, 24 municiones, seis teléfonos celulares y una camioneta.

Los dos adultos fueron procesados por el presunto delito de tenencia de armas mediante procedimiento directo. Fiscalía tendrá 20 días para investigar

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares para los procesados. Sin embargo, el juez decidió no dictar prisión preventiva y estableció medidas sustitutivas.

Jácome y el otro procesado deberán cumplir con la prohibición de salir del país y presentarse ante la autoridad judicial los lunes, miércoles y viernes, a partir del 21 de agosto de 2026.

¿Quién es ‘Gato Jeremy’?

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la detención de Jácome y lo identificó como sobrino de Colón Pico. Según la versión oficial, sería el encargado extramuros de una estructura de Los Lobos relacionada con Pico y estaría vinculado con actividades de tráfico de drogas, extorsión y delitos relacionados con armas de fuego.

Jácome además registra antecedentes penales. En marzo de 2026 tuvo un proceso por ataque o resistencia y en febrero de 2022 fue imputado por tenencia y porte de armas.