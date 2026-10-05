Hombre es hallado sin vida con un disparo en la cabeza en La Ferroviaria, al sur de Quito

Un hombre fue hallado sin vida y con un disparo en el cabeza la mañana del sábado 3 de octubre de 2026, en el sector La Ferroviaria, al sur de Quito.

Un hecho violento conmocionó a los vecinos del barrio La Sofía, en el sector de La Ferroviaria, al sur de Quito.

El cuerpo sin vida de un hombre con una herida de bala en el frente fue localizado durante este fin de semana en un terreno baldío de la zona.

De acuerdo con un reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, la alerta ingresó a través del ECU 911 cerca de las 08:00 de este sábado 3 de octubre de 2026.

Al llegar, los uniformados conversaron con moradores, quienes manifestaron que alrededor de las 07:30 se percataron de la presencia de la víctima.

Según el reporte, estaba dentro del predio abandonado y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Moradores del barrio La Sofía alertaron del hecho a las autoridades luego de observar un cuerpo sin signos vitales tendido en un terreno baldío de la zona. Policía Nacional

Peritajes e investigaciones

En el lugar, los agentes confirmaron que la víctima presentaba un disparo a la altura de la frente.

Ante esto, los agentes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y evitar la contaminación de evidencias.

Unidades especializadas de la Policía Nacional asumieron la inspección técnico-ocular e investigaciones preliminares.

Las autoridades identificaron de manera preliminar que el fallecido es un ciudadano de aproximadamente 30 a 35 años de edad, quien no fue identificado por no portar documentos.