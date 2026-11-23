La Fiscalía investiga la muerte de Luis Alarcón, ocurrida en abril de 2026 tras someterse a tres procedimientos odontológicos en Quito..

Este lunes 23 de noviembre de 2026, una jueza dictó medidas alternativas a la prisión preventiva contra cuatro personas por la muerte de Luis Alarcón en Quito.

Los investigados por presunto homicidio culposo hijo María Isabel J. J., médica anestesióloga; Melissa Fernanda M. G. y Michael Nikolay Z. O., odontólogos; y Sonia Michele R. S., odontóloga y propietaria del establecimiento.

Como medidas cautelares, deberán cumplir con presentaciones periódicas una vez al mes y prohibición de salida del país.

Luis Alarcón falleció en abril de 2026 durante una intervención odontológica; cuatro profesionales de la salud son procesados ​​en la causa. AMC

¿Qué se investiga?

La Fiscalía investiga los hechos ocurridos el 2 de abril de 2026, cuando la víctima acudió a una clínica para realizar tres procedimientos odontológicos: periodoncia, endodoncia e implantes.

Según el Ministerio Público, por esos procedimientos se habría pagado USD 4 800.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el primer procedimiento se le habría administrado sedación consciente por vía intravenosa y, antes del segundo, habría recibido una nueva dosis.

En medio de esa intervención, el paciente habría presentado un sarpullido, presuntamente de origen alérgico, y luego se habría descompensado.

Uno de los procesados le habría aplicado otros fármacos para intentar reanimarlo, según la Fiscalía, y ante la falta de respuesta se habría pedido ayuda al ECU 9-1-1.

Los paramédicos acudieron en una ambulancia y confirmaron el fallecimiento.

Elementos de convicción y autopsia

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso las versiones de los investigados y de los familiares de la víctima, así como el informe de autopsia médico-legal.

Ese informe determina como causa de muerte un edema cerebral, edema agudo pulmonar, insuficiencia respiratoria e infarto agudo de miocardio.

También se incorporaron peritajes odontológico-forense y de anestesiología, el estudio histopatológico forense, el registro de la llamada al ECU 9-1-1, el consentimiento informado y la anamnesis del paciente.

A estos elementos se suman el peritaje de entorno social y psicológico practicado a la esposa de la víctima, además de los informes de inspección ocular técnica, reconocimiento del lugar de los hechos y de objetos e indicios.

El delito de homicidio culposo por mala práctica profesional está tipificado en el artículo 146, incisos primero y tercero, numerales 1,2,3 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP),con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.