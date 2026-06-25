Perjuicio de más de USD 5 millones habría dejado red de delincuencia organizada en Jipijapa

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúas, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026.

La presunta red de delincuencia organizada en Jipijapa, Manabí, habría dejado un perjuicio de 5 millones de dólares para el Estado ecuatoriano.

Así lo informó el ministro del Interior John Reimberg, este jueves 25 de junio de 2026. La investigación de este caso llevó a la detención de Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, la madrugada de este día.

Plúa fue detenida junto a 11 personas más la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026, en medio de un operativo policial.

La detención se dio como parte del operativo Gran Fénix 36, liderada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

Movimientos financieros irregulares

"Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, señalada como presunta cabecilla de una organización, dedicada a emitir de forma irregular documentos de tránsito, como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares", aseguró el Ministro del Interior.

Añadió que la estructura estaba integrada por funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar y San Vicente, además de tramitadores externos.

Dichos funcionarios presuntamente cobraban entre USD 100 y USD 150 por trámite para evadir requisitos legales y técnicos, afectando el servicio regular a los ciudadanos asegurando que "no había sistema".

Reimberg señaló además que se detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por Plúa, con más de USD 2,6 millones sin justificación aparente.