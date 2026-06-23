El exministro José Serrano fue trasladado a un centro de detención en Misisipi

José Serrano fue detenido en Estados Unidos en agosto del 2025.

El exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, fue trasladado desde el centro de detención Krome, en Florida, hacia el Centro Correccional del Condado de Adams, ubicado en Natchez, Misisipi.

El portal digital Primicias dio a conocer que el exministro del correísmo fue llevado a esta prisión de mediana seguridad, administrada por autoridades migratorias de Estados Unidos.

El centro de detención de Misisipi, Estados Unidos, es una prisión de mediana seguridad y uno de los centros de detención de migrantes más grandes en EE.UU.

De acuerdo con los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Serrano permanecía recluido en el centro Krome desde agosto de 2025, tras ser detenido por las autoridades estadounidenses.

El cambio de centro de detención ocurre mientras está en marcha el proceso judicial impulsado por el exfuncionario para obtener su libertad.

El pasado 8 de junio de 2026, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida con el objetivo de cuestionar la legalidad de su arresto y permanencia bajo custodia.

En la acción judicial, la defensa de Serrano sostiene que durante el procedimiento se habrían producido presuntas vulneraciones al debido proceso. Además, argumenta que el exministro estaría siendo objeto de una supuesta persecución política por parte de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.

En Ecuador, Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva dentro de una investigación en la que fue procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.