Los jueces de la Corte Nacional de Justicia se posesionarán el 1 de diciembre del 2026.

El Consejo de la Judicatura (CJ) designó a cinco nuevos conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), este sábado 28 de noviembre de 2026, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en ese organismo.

La decisión se adoptó durante la sesión extraordinaria 179-2026, con el voto unánime de los vocales presentes. Los magistrados asumirán sus funciones el próximo martes 1 de diciembre.

El procedimiento de selección fue interno y estuvo dirigido exclusivamente a jueces titulares de las cortes provinciales de Justicia.

¿Quiénes son los nuevos conjueces de la CNJ?

Los cinco magistrados designados por el Consejo de la Judicatura son:

Álvaro Mauricio Ballesteros Viteri.

Iván Arsenio Garzón Villacrés.

Paquita Marjoe Chiluiza Jácome.

Rosario Guillermina Franco Jaramillo.

Gustavo Emiliano Almeida Bermeo.

La Corte Nacional de Justicia será la encargada de asignar a cada conjuez a una sala, en función de su especialidad, las necesidades institucionales y la carga procesal.

Tres conjueces se incorporarán a la Sala Penal

De acuerdo con el informe del Consejo de la Judicatura, la distribución de los nuevos magistrados se realizará de la siguiente manera:

Tres conjueces: Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Un conjuez: Sala Civil, Mercantil, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.

Sala Civil, Mercantil, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Un conjuez: Sala Laboral.

Las designaciones se producen en el marco de la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente en los órganos jurisdiccionales del país, aprobada por la Judicatura el 14 de julio de 2026, mediante la Resolución 129-2026.

Posteriormente, mediante la Resolución 163-2026, el organismo dispuso el inicio del procedimiento de selección de los conjueces temporales.

La Judicatura no precisó en su comunicado cuánto tiempo permanecerán en funciones los magistrados ni cuántas vacantes quedan pendientes de cubrir en la Corte Nacional de Justicia.

El déficit de jueces en Ecuador

En julio de 2026, el Consejo de la Judicatura reconoció que la falta de jueces en el país ha derivado en retrasos en la resolución de causas, diferimientos de audiencias y dificultades para integrar tribunales.

Los nombramientos temporales constituyen una de las medidas adoptadas frente a ese déficit.