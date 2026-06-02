Judicatura abre investigación tras video de fiesta en sala de audiencias de Guayas

Funcionarios de la Judicatura hicieron una fiesta por el Día del Niño en una sala de audiencias de Guayas.

El Consejo de la Judicatura informó este martes 2 de junio de 2026 que investiga a funcionarios que realizaron una fiesta por el Día del Niño en las instalaciones del edificio de Guayas.

En un comunicado difundido en redes sociales la Judicatura apuntó que "ha dispuesto el inicio de la investigación disciplinaria para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y establecer las sanciones respectivas".

La institución insistió en su compromiso con "la correcta prestación del servicio de justicia y adoptará las medidas que correspondan conforme a los resultados de la investigación".

Finalmente, rechazó las conductas de funcionarios que puedan "comprometer el adecuado ejercicio del servicio judicial, el uso correcto de los espacios de trabajo y de la imagen institucional".

Previamente, en redes sociales se difundió un video en el que se observa a funcionarios de la Judicatura en una fiesta por el Día del Niño en una sala de audiencias.

En las imágenes se observa a los funcionarios con uniforme y gafete institucional mientras bailan y realizan dinámicas recreativas.

Además, a un lado de la sala se observa decoración, pastel y bebidas alusivas a la fecha.