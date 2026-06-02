Ratifican prisión preventiva para el exjuez Ángel Tapia

El juez de Guayaquil, Ángel T., fue detenido este viernes 13 de marzo de 2026

El exjuez de Garantías Penales de Guayaquil, Ángel Tapia, continuará su proceso por tráfico de influencias en prisión preventiva. Así lo resolvió la Corte de Justicia del Guayas este 2 de junio de 2026.

La detención del exmagistrado, el 13 de marzo pasado, se volvió mediática tras las reacciones del presidente Daniel Noboa y del ministro del Interior, John Reimberg, quienes arremetieron contra Tapia por sus actuaciones.

¿De qué se acusa al exjuez Tapia?

Tres meses antes de su detención, el entonces juez Ángel Tapia ordenó la liberación de Danny William Naula Guamán.

El también conocido como alias 'Odín' fue procesado por delincuencia organizada e investigado por su vínculo con una estructura narcodelictiva ligada al serbio Jezdimir Srdan.

El 15 de enero, el Consejo de la Judicatura lo suspendió por tres meses. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Guayas anuló la decisión por graves irregularidades procesales y falta de competencia.

Pero el 14 de abril de 2026, la Judicatura resolvió su destitución oficial por incurrir en un "error inexcusable".

Ahora continuará su proceso en prisión hasta la audiencia preparatoria de juicio.